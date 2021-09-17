Miryokefalon Zaferi'nin 845'inci Yılı Kutlu Olsun

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Üzerinde yaşadığımız bu mukaddes toprakların, ebediyen yurdumuz olduğunun tescili olan Miryokefalon Zaferi'nin coşkusunu yaşadığımız bir gündeyiz.

Malazgirt Zaferi'yle Sultan Alparslan ve kahraman ordusu bizlere Anadolu'nun kapılarını açmış, Sultan II. Kılıçarslan idaresindeki Selçuklu ordusunun bu zaferiyle; Anadolu, kalıcı olarak yurdumuz haline gelmiştir.

Çağ açıp çağ kapatan, tarihin her sayfasında şanlı zaferler kazanan ecdadımız, bundan 845 yıl önce sayıca üstün Bizans ordularını mağlup ederek yine tarihin akışını değiştirmiş, Anadolu'nun ebediyen bizim olarak kalacağını tüm cihana ilan etmiştir.

1071'de Malazgirt'te başlayan bu mücadele, 1176'da Miryokefalon Zaferi ile daha da güçlenmiştir. Çünkü bu mücadele kutlu bir mücadeledir. Şehitlerin kanlarıyla sulanan Anadolu'nun, ne pahasına olursa olsun müdafaası mücadelesidir.

Bizler de bugün gönüllerimizi bu mücadele ruhuyla harmanlayıp, ilhamımızı ecdadımızdan alarak, Hak yolundan ayrılmadan, zulmün karşısında durmaya, mazluma her daim kucak açmaya devam edeceğiz.

İyiliğin, mütevazılığın, hoşgörünün ekildiği; nice kahramanların, yiğitlerin, âlimlerin yetiştiği kadim Anadolu'muz, yine bu toprakları vatan yapan manevi değerler etrafında birleşen milletimizin omuzlarında sonsuza kadar vatanımız olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle başta Sultan II. Kılıçarslan ve cesur askerleri başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş cennet mekan ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Miryokefalon Zaferimizin 845. Yılı kutlu olsun."

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