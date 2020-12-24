Miray Daner'den eğlenceli şarkı
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Miray Daner'den eğlenceli şarkı

24.12.2020 19:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:16
Miray Daner'den eğlenceli şarkı

Miray Daner ve Cheetos renkli bir proje için bir araya geldi. Oyunculuğu ve sesiyle son dönemde dikkat çeken Miray Daner hem şarkı söyledi hem de klip çekiminde yer aldı. Cheetos'un sevilen karakteri Chester'la da ile bir araya gelen Miray Daner'in çekimler sırasında oldukça keyifli olduğu gözlemlendi. Dijital platformlarda 24 Aralık tarihinde yayınlanacak olan video klibin büyük ses getirmesi bekleniyor.

Ailelerin vazgeçilmez lezzeti Cheetos, oldukça beğenilen projelerine bir yenisini daha ekledi.& ;

& ;Hem oyunculuğu hem de sesiyle son dönemde adından sıkça bahsettiren Miray Daner ile bir araya gelen marka, bu yepyeni projeyle uzun süre akıllarda kalacak. "Mısırın Cheetos Şekli" adlı şarkı bugün itibariyle yayında olacak. Tüm aile bireylerinin keyifli anlarına eşlik eden Cheetos, yüzde yüz mısır irmiğinden, bitkisel yağ kullanılarak kızartılmadan ve fırınlanarak hazırlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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