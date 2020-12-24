Miray Daner'den eğlenceli şarkı

Miray Daner ve Cheetos renkli bir proje için bir araya geldi. Oyunculuğu ve sesiyle son dönemde dikkat çeken Miray Daner hem şarkı söyledi hem de klip çekiminde yer aldı. Cheetos'un sevilen karakteri Chester'la da ile bir araya gelen Miray Daner'in çekimler sırasında oldukça keyifli olduğu gözlemlendi. Dijital platformlarda 24 Aralık tarihinde yayınlanacak olan video klibin büyük ses getirmesi bekleniyor.