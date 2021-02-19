'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü
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'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü

19.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:04
'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü

ADANA'da, aralarında miras nedeniyle husumet bulunan Hüseyin İ. (49), otomobilinin önünü kestiği yeğeni Erdal Köse'yi (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ADANA'da, aralarında miras nedeniyle husumet bulunan Hüseyin İ. (49), otomobilinin önünü kestiği yeğeni Erdal Köse'yi (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Taşoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin İ. ile yeğeni Erdal Köse arasında, arsa mirası nedeniyle husumet başladı. Hüseyin İ., yeğeni Erdal Köse'nin seyir halindeki otomobilini, önüne tuğla atarak durdurdu. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin İ., yanında getirdiği av tüfeğini yeğenine doğrultarak ateş açtı. Otomobilin içerisinde başına kurşun isabet eden Erdal Köse kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdal Köse'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yeğenini öldüren dayı Hüseyin İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü
'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü
'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü
'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü
'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü
'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü
'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesti; tüfekle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eser PAZARBAŞI

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