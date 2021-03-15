Minnesota TW - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Minnesota TW - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15.03.2021 02:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:35
Minnesota TW - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Minnesota TW - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Minnesota TW - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Minnesota TW - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki, Minnesota TW - Portland TB hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

MİNNESOTA TW - PORTLANDTB MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA,Minnesota TW - Portland TB maçı, Minneapolis'da Target Center'da oynanacak. Minnesota TW - Portland TB maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MİNNESOTA TW - PORTLANDTB MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 15 Mart Pazartesi günü oynanacak Minnesota TW - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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