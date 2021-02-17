Minnesota TW - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Minnesota TW - LA Lakers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Minnesota TW - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Minnesota TW - LA Lakers maçı gerçekleşecek. Peki, Minnesota TW - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MİNNESOTA TW - LA LAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Milwaukee Minnesota TW - LA Lakers maçı, Minneapolis'da Target Center'da oynanacak. Minnesota TW - LA Lakers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MİNNESOTA TW - LA LAKERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 17 Şubat Çarşamba günü oynanacak Minnesota TW - LA Lakers maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.