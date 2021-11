Miniklere Büyükşehir'den Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Münir Özkul Kreşi'nde eğitim gören miniklere ağız ve diş sağlığı kontrolü gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Münir Özkul Kreşi'nde eğitim alan 3-6 yaş arasındaki miniklerin ağız ve diş sağlığı kontrolleri Ağız ve Diş Sağlığı Aracı'nda yapıldı.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Diş Hekimi Serhat Işılak ve beraberindeki ekip, Toptancı Hal Kompleksi içerisinde bulunan Münir Özkul Kreşi'nde Ağız ve Diş Sağlığı Aracı'nda gerçekleştirdiği kontrolde miniklere önemli uyarılarda bulundu. Doktor Işılak, kontrol sırasında miniklere dişlerini fırçalamaları ve dişlerin çürümesine neden olacak gıdaların tüketimini azaltmalarını önerdi. Kontrol sırasında miniklere erken yaşlarda diş sağlığını korumanın önemli olduğu da anlatıldı. Kontrolün ardından da miniklere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

"Dişlerini fırçalamalarını ve tatlı tüketimini azaltmalarını öğütledik"

22-28 Kasım'ın Ağız ve Diş Sağlığı ile Diş Hekimleri Haftası olarak kutlandığını belirten Hekim Serhat Işılak, amaçlarının diş sağlığına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Çocukların, erken yaşlarda diş sağlığını korumayı öğrenmelerinin önemli olduğunu ifade eden Işılak, "Bugün çocuklarımıza diş fırçalamanın önemini anlatmaya geldik. Elimizden geldiğince farkındalık yaratmaya çalıştık. Hediyelerini verdik. Dişlerini fırçalamalarını ve tatlı tüketimini azaltmalarını öğütledik" dedi.

"Dişlerimizi en az iki kere fırçalamamız gerek"

Diş kontrolü yapılan kreş öğrencilerinden Türker Zirek, "Dişime baktılar. Diş fırçası verdiler. Dişimi fırçalayacağım. Dişimi fırçalamayı biliyorum" derken, kontrolden korkmadığını söyleyen Eymen Tura ise "Hiç acımadı. Doktor Amca 'dişini her gün fırçala' dedi. Dişlerimizin çürümemesi için her gün dişlerimizi fırçalamalıyız ve çok şeker yememeliyiz" diye konuştu. Başak Ertek de "Dişlerimizi en az iki kere fırçalamamız gerek. Fırçalamazsak çürür ve dişlerimiz ağrır. Doktora gitmek zorunda kalırız. Ben her gün dişlerimi fırçalıyorum" dedi.

