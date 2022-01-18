Miniklerden sokak hayvanlarına anlamlı destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi, bu kez komşu ilçe Karacabeyli öğrencileri ağırladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi, bu kez komşu ilçe Karacabeyli öğrencileri ağırladı.

Öğrenciler, hayvan haklarına dikkat çekmek, hayvanlara karşı olan sevgi ve şefkat duygularını geliştirmek için barınağı ziyaret etti. Ziyarete, doğa kulübünün lideri öğretmen Saim Geze ile birlikte 35 kişilik öğrenci grubu katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Veterineri Deha Zeki Ergün nezaretinde barınağı gezen minikler, başıboş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, bakım, tedavi ve barınmaları için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alırken merak ettikleri sorulara cevap buldu.

Dönem boyunca bu ziyarete hazırlanan minikler, sevimli dostları için plastik kapak toplayıp, karşılığında aldıkları mamaları barınağa bağışlayarak anlamlı bir destekte bulundu. Öğrenciler barınakta geçirdikleri süre içinde hem eğlendi, hem de sevimli dostlarını sevme imkanı buldu.

Doğa kulübünün lideri öğretmen Saim Geze, okul çapında kapak toplama kampanyası başlattıklarını ifade ederek toplanan kapakları barınak yetkililerine teslim ettiklerini ve karşılığında mama alınacağını söyledi.

'Barınak doğa kulübünden tam not aldı'

İlgiyle karşılandıklarını sözlerine ekleyen öğretmen Saim Geze, tesisin fiziki şartları ve geçici olarak barındırılan sokak hayvanlarının yaşam koşullarının üst düzeyde olduğunu ifade ederek Mustafakemalpaşa Belediyesine teşekkür ediyorum dedi.

Minik dostlarıyla buluşan öğrenciler hayvan figürlerinin yer aldığı oyun gruplarında güzel vakit geçirdiklerini belirterek barınağın herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunu söylediler. - BURSA