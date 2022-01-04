Minikler Konağı ile okul öncesi fırsat eşitliği

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Temel önceliklerinin dezavantajlı bölgelere pozitif ayrımcılık uygulamak olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Minikler Konağı ile bu bölgelerde yaşayan çocuklarımıza okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği yaratmak en büyük amacımız" dedi.

Konak Belediyesinin, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Minikler Konağı projesi ile bugünün küçükleri, yarının büyükleri yetişiyor. Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi uzman eğitmenlerinin görev yaptığı Minikler Konağı'nda, 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim veriliyor. Yenişehir'de Engelsiz Yaşam Köyü içinde ve Toros Sosyal Tesisleri'nde olmak üzere iki ayrı merkezde hizmet vermeye başlayan Minikler Konağı, her iki bölgede de halkın önemli bir ihtiyacını gideriyor. Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çıktıkları bu yolda, bugün iki ayrı bölgede Minikler Konağı açtıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu merkezlerin sayısını çoğaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Batur: Temel önceliklerimizden biri eğitim

Minikler Konağı'nda, çocukların okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanıyor olmalarının kendisine tarifsiz bir mutluluk verdiğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir gelecek inşa etmeye çalıştıklarını ve bu inşa çalışmasında eğitimin en üst sıralarda olduğunu söyledi. Öte yandan her zaman, her platformda dile getirdiği gibi dezavantajlı bölgelere hizmet götürmek için çalıştıklarının altını çizen Batur, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren dezavantajlı bölgelere ve dezavantajlı gruplara hizmet götürmek temel önceliğim oldu. Bunlardan birincisi; dezavantajlı bölgelerde oturan hemşehrilerimize pozitif ayrımcılık uygulamak. İkincisi; kadınlara, gençlere, çocuklara ve engellilere pozitif ayrımcılık uygulamak. Üçüncüsü; eğitim. Hizmete açtığımız ve bugün onlarca çocuğumuza ücretsiz eğitim olanağı sunduğumuz Minikler Konağı'nda tüm bu önceliklerimizi gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin görev yaptığı Minikler Konağı'nda çocuklarımız en iyi eğitimi alıyor. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz miniklerimize hizmet etmek için bu ve benzeri merkezlerin sayısını artırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kayıtlar devam ediyor

Hafta içi her gün saat 09.00 ile 16.00 arasında hizmet veren Minikler Konağı'nda kayıtlar devam ediyor.

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