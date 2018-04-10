Minik Öğrencilerden Emniyete Anlamlı Ziyaret

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Yalıntaş İlkokulu 3/A sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri, ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı.

İlçenin Yalıntaş İlkokulu 3'ncü sınıf A şubesi ve özel eğitim sınıfı öğrencileri Polis Haftası sebebiyle Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güner'i ve tüm polislerin günün kutlayan öğrenciler, küçük bir de sunum yaparak hazırladıkları mektupları polislere takdim etti.

Ziyaretlerinden dolayı mutluluklarını dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güner sunum sonrasında öğrencilere ikramlarda bulunup teşekkür etti. - BURSA