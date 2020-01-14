Minik öğrenciler, aileleriyle birlikte deneyler yaptı
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Minik öğrenciler, aileleriyle birlikte deneyler yaptı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minik öğrenciler, dönem boyunca aileleriyle birlikte sınıfta, 'Her yerde bilim' projesi kapsamında çeşitli bilim deneyleri yaptı.

14.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:43
Minik öğrenciler, aileleriyle birlikte deneyler yaptı

'ın ilçesinde minik öğrenciler, dönem boyunca aileleriyle birlikte sınıfta, 'Her yerde bilim' projesi kapsamında çeşitli bilim deneyleri yaptı.


Ailelerinde oyun tarzında geçen eğitime katılımıyla öğrencilerde bilime karşı olan ilgilinin arttığı gözlerden kaçmadı. Yıl boyunca yapılan deneylerin sergilendiği bilim şenliğinde ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Mehmet Bayram çalışmaları inceleyerek öğrencileri tek tek tebrik etti.


Projede ailelerin öğrencilerine olan desteklerinin sevindirici olduğunu kaydeden Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul idaresi ve ana sınıfı öğretmeni Tenzile Coşkun ve öğrenci velilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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