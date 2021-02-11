Minik kızıyla alışverişe çıktı! Kızının bu görüntüsü dikkat çekti

Kızı Mila ile beraber güneşli havayı değerlendiren başarılı sunucu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

'GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRDİK'

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Kabasakal, " Kızım ile birlikte güzel havayı değerlendirelim dedik. Malum durumlardan dolayı uzun zamandır evde olduğumuz için sabah erken kalkıp hem gezmeye hemde alışverişe çıktık. Şimdi de evimize dönüyoruz. "dedi.





Kaynak: Snob Magazin