Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde
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Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | Kültür Sanat

Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde Gaziantep Çaykuyu Köyü İlkokulu öğrencileri Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı.

Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde

GAZİANTEP - Gaziantep Çaykuyu Köyü İlkokulu öğrencileri Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı.

İlk kez bir müze görmenin heyecanını yaşayan çocuklar Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan çocuk oyun alanında, görseller eşliğinde müze içerisinde geçen bir masalı dinledi.

Sonrasında müzeyi gezen öğrenciler sordukları sorulara müze ve arkeoloji hakkında ayrıntılı bilgiler edindiler.

Çocuklara, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Biri Arkeolog mu dedi?" adlı hikaye kitabı da hediye edildi.

Okuma etkinliğinin de düzenlendiği gezide çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde keyifli, neşeli ve eğlenceli bir gün geçirdiler.

Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde
Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde
Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde
Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

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