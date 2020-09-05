Minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti
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Minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti

SAMSUN'un Terme ilçesinde yol kenarında yürürken, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Önal (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti
05.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:22

SAMSUN'un Terme ilçesinde yol kenarında yürürken, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa Önal (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Hurşit D., (83) idaresindeki 06 DF 4555 plakalı minibüs, iddialara göre sürücüsünün bir otomobili sollamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolda yürüyen Mustafa Önal'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Mustafa Önal, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Mustafa Önal., hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

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