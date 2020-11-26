Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

26.11.2020 00:00 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:16

Son dakika haberlerine göre Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Antalya'da kaza: 1 ölü Antalya'da minibüsün çarpması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da kaza: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'da minibüsün çarpması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mensur Çağlayan idaresindeki 07 ACU 390 plakalı motosiklete, Uğur O'nun kullandığı 07 AID palalı minibüs çarptı. Motosiklet, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın şiddetiyle Mensur Çağlayan'ın kafasındaki kaskın parçalandığı görüldü. Haberi alarak olay yerine gelen Çağlayan'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Çağlayan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, minibüs şoförü Uğur O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ

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