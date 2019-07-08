Minibüsten cep telefonu çalındı

ADIYAMAN'da, kargo şirketine minibüs içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şevket Çilcan'a ait 02 BH 210 plakalı minibüs park halindeyken içerisinde bulunan cep telefonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olayı fark eden Çilcan'ın ihbarıyla gelen polis, çervede görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA