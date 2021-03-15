Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi
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Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi

15.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:10

Hatay Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan ilçede koronavirüs denetimi yaptı. Dolmuşlardan fazla yolcu çıkmasına kızan Kaymakam kuralları ihlal eden şoförlere tepki gösterdi. Kayhan'ın, "Bu çakallara niye böyle yapıyorsunuz? Nerede buranın sorumlusu? Terbiyesiz herifler sizi" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Kayhan'ın fazla tepki gösterdiğini savunurken, bazıları da Kayhan'ın tepkisinde haklı olduğunu savundu. Kayhan, 2018'de yılın Kaymakamı seçilmişti.

Hatay Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan beraberindekilerle birlikte ilçe genelinde koronavirüs denetimine çıktı. Denetimler sırasında vatandaşların kurallara ve sosyal mesafeye uyması yönünde telkinlerde bulunan Kaymakam, minibüste fazla yolcu olmasına ise sert bir tepki gösterdi.

"TERBİYESİZ HERİFLER"

Fazla yolcu aldıkları için şoförlere kızan Kayhan, "Ne biçim iş ya, nereden buranın sorumlusu, çağırın bir tane minibüs bu vatandaşları götürsün. Terbiyesiz herifler sizi" dedi.

Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendini tutamadı, sözleri gündem oldu

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Daha sonra minibüsün hangi hat üzerinde çalıştığını soran Kaymakam, özellikle bu hat üzerindeki seferlerin daha sık denetleneceğini aktardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay kısa sürede sosyal medyada gündeme gelirken, Kaymakam Kayhan'ın kendisini ifade ederken kullandığı bazı kelimeler tepki çekti. Kullanıcılar Kayhan'ın haklı olsa bile daha ılımlı yaklaşabileceğini belirtti. Bazı kullanıcılar ise özellikle halk sağlığını ilgilendiren bir konu olduğu için Kayhan'ın sinirlenmesine hak verdi.

EN İYİ KAYMAKAM SEÇİLMİŞTİ

Kaymakam Kayhan Sarıçam Kaymakamlığı yaptığı 2018 yılında "yılın en iyi kaymakamı" seçilmiş, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi

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