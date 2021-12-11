Minibüs, köprüden Savrun Çayı'na uçtu, 3 yaralı - Haberler
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Minibüs, köprüden Savrun Çayı'na uçtu, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Minibüs, köprüden Savrun Çayı'na uçtu, 3 yaralıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün köprüden Savrun Çayı'na uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Minibüs, köprüden Savrun Çayı'na uçtu, 3 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün köprüden Savrun Çayı'na uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cemal Paşa Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi Yaşar Kemal Köprüsü'nde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 01 AC 0399 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yaşar Kemal Köprüsü'nden Savrun Çayı'na uçtu. Kazada minibüs sürücüsü Mustafa A. ile yanında yolcu konumunda bulunan eşi Nuray A. ve oğlu Enes A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından minibüsten çıkartıldı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüs, köprüden Savrun Çayı'na uçtu, 3 yaralı

Minibüs, köprüden Savrun Çayı'na uçtu, 3 yaralı

Minibüs, köprüden Savrun Çayı'na uçtu, 3 yaralı

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