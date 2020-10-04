Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı

04.10.2020 21:18 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:16

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi duble yolda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve bölgenin adeta savaş alanına döndüğü trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı-Korucuk duble yolu Sabahattin Zaim Bulvarı Camili Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Şerefnur Oktay idaresindeki 67 AV 454 plakalı otomobil ile Zeyneldin Doğu Evrensel idaresindeki 54 FT 553 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bölge adeta savaş alanına döndü. Meydana gelen trafik kazası sonrası araçlarda bulunan Fahriye Gürpınar (69), Aliye Evrensel (33), Mustafa Evrensel (34), Zeyneldin Doğu Evrensel, Hamiyet Oktay ve Şerefnur Oktay ile ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı.

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Can pazarının yaşandığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan toplam 9 kişiden; 5'i Yenikent Devlet Hastanesi, 3'ü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 1'i ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile polis ekiplerince yol yaklaşık olarak 1 saat trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yönlendirmeleri ile alternatif güzergahların kullanıldığı bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yol savaş alanına döndü: 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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