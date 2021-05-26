Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletli kurye ile minibüsün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletli kurye ile minibüsün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Menderes mahallesinde meydana geldi. Rıdvan Ertaş (29) yönetimindeki 10 RA 843 plakalı motosiklet ile Bekir Ünlü yönetimindeki 02 KV 072 plakalı minibüs Horik yolunda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan motosiklet sürücü Rıdvan Ertaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü Rıdvan Ertaş'a yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rıdvan Ertaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı