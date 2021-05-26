Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletli kurye ile minibüsün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosikletli kurye ile minibüsün karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Menderes mahallesinde meydana geldi. Rıdvan Ertaş (29) yönetimindeki 10 RA 843 plakalı motosiklet ile Bekir Ünlü yönetimindeki 02 KV 072 plakalı minibüs Horik yolunda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan motosiklet sürücü Rıdvan Ertaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü Rıdvan Ertaş'a yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rıdvan Ertaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Eşinin sosyal medyadan yazdıkları okuyanları hüzünlendirdi
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Eşinin sosyal medyadan yazdıkları okuyanları hüzünlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:58:09. #1.15#

title