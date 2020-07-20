Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüs, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise korkuttu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde Hüseyin Bahçevan idaresindeki 33 NDS 58 minibüs, Boztepe Mahallesi yakınlarında alev aldı. Minibüsün yanmaya başladığını gören şoför Bahçevan, aracı yolun sağına park edip durumu itfaiyeye bildirdi.

KORKULU ANLAR YAŞANDI

Alevler tüm minibüsü sararken, meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede minibüsün motor arızasından dolayı yandığı belirlendi.

Kaynak: DHA