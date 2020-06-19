Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
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Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu 46 yaşındaki Şevval Sam, Instagram hesabından mini şortlu pozunu paylaştı. Fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Sam, adeta genç kızlara meydan okudu.

19.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:32

Koronavirüs nedeniyle başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin çekimleri durdurulan başarılı oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla şehir dışına çıkan Sam, takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

FİZİĞİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Doğa gezisi yaparken kayalıkların üzerinde mini şortuyla poz veren 46 yaşındaki Şevval Sam, kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Sam'ın "Gülümse" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yorum yağarken yaklaşık 133 bin beğeni aldı. Güzel oyuncunun pozunu gören takipçileri ise "Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartır" yorumunu yaptı.

Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Haber Yorumları (1)
TIRT: güzel hatun, , ,
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