Minecraft, YouTube'da 1 trilyon görüntülemeyi geçerek rekor kırdı

Minecraft, tüm zamanların en başarılı video oyunlarından biri olarak bilinmektedir. Sandbox hayatta kalma oyunu olan Minecraft bir başka kilometre taşını daha geçti. Mojang ve YouTube, Minecraft'ın resmi olarak bir trilyondan daha fazla görüntülenme toplayan ilk video oyunu olduğunu açıkladı.

YOUTUBE'DA 1 TRİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Minecraft Live 2021 sırasında Mojang Studios, Minecraft'ın zaman içinde ölçek ve toplulukta büyümeye devam ettiğini ve 2021 Ağustos ayında 141 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı olduğunu bildirdi. Minecraft'ın 2020'de 201 milyardan fazla kombine izlenme ile YouTube'da en çok izlenen kategori olarak da rekor kırmıştı. Bu nedenle YouTube'da 1 trilyon izlenmeyi geçmesinin sürpriz olmadığını belirttiler.

Oyun ilk sürümden beri güncellenmeye devam etmektedir. Oyun ile birlikte Mojang, geçtiğimiz senelerde Minecraft'ı 2,5 milyar dolara Microsoft'a sattı. Microsoft, 2014 yılında Minecraft'ı satın aldıktan sonra geliştirmeye devam etti ve Minecraft en popüler video oyunları arasında olmaya devam etti.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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