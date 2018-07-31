Mine Tugay Son Paylaşımı ile Hayranlarını Büyüledi

Mine Tugay Son Paylaşımı ile Hayranlarını Büyüledi

Güzelliği ile takipçilerinin büyük beğenisini alan Mine Tugay'ın, son paylaşımı dakikalar içinde büyük beğeni aldı.

Mine Tugay Son Paylaşımı ile Hayranlarını Büyüledi

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu yer çekimine meydan okuyarak yoga yaptığı videosu takipçileri tarafından kısa süre içerisinde on binlerce izlenme sayısına ulaşmıştı. Son paylaşımı ise dakikalar içinde yüksek beğeni aldı.

'' VE TANRI KADINI YARATTI''

Takipçilerinden güzel yorumlar alan ünlü güzele hayranlarından biri '' ve tanrı kadını yarattı'' diyerek iltifatta bulundu. Attığı her paylaşım ile takipçilerinden beğeni ve güzel yorum alan Tugay fit ve formda olmaya devam ediyor. Ekranların gözde ismi Mine Tugay, yeni projesiyle merakla bekleniyor.

''HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR''

Sevenleri tarafından ekranlarda görülmek istenen Tugay, yeni projeleri olup olmadığı hakkında bir açıklama yapmadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.