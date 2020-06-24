Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, yıllardır turuncu tonlarda görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı. Güzel oyuncu, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verilen ve dün final yapan Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirdi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, yıllardır turuncu tonlarda görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Mine Tugay, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. Güzel oyuncunun "Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma 124 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Mine Tugay, paylaşımına kuaförünü de etiketleyerek teşekkür etti.