Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, yıllardır turuncu tonlarda görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı. Güzel oyuncu, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.
24.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:46
Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verilen ve dün final yapan Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirdi. 41 yaşındaki güzel oyuncu, yıllardır turuncu tonlarda görmeye alıştığımız saçını kumral renge boyattı.
INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Mine Tugay, yeni saç rengini Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. Güzel oyuncunun "Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma 124 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Mine Tugay, paylaşımına kuaförünü de etiketleyerek teşekkür etti.