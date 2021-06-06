42 yaşındaki Mine Tugay, sahil pozuyla gençlere taş çıkarttı

Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisinde yer alan Mine Tugay, tatil sezonunun bugün açtı. 42 yaşındaki oyuncunun, bikinili pozuna beğeni yağdı.

Oynadığı diziler kadar sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Mine Tugay, tatil sezonunu açtı. Son dönemde yayınladığı karelerle adından söz ettiren oyuncu, yine gündem oldu.

YAŞINA RAĞMEN FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Bikinili karesini yayınlayan 42 yaşındaki Tugay'ın fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çekti. Kumsalda güneş gözlüğü ve şapkasıyla poz veren oyuncu, "Sonunda" yazarak, deniz ve balık emojisi koydu.

İşte Mine Tugay'ın bikinili pozu;