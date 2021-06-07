Mine Ölmez güneş tutulmasının burçlara etkilerini açıkladı
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Mine Ölmez güneş tutulmasının burçlara etkilerini açıkladı

Mine Ölmez güneş tutulmasının burçlara etkilerini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Astrolog Mine Ölmez, güneş tutulmasının etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Astrolog Mine Ölmez, güneş tutulmasının etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Astrolog Mine Ölmez, güneş tutulmasının etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ölmez, "Ülkemizden gözlenmeyecek bir tutulma olacak. Her Güneş tutulması güçlü birer yeni aydır ve bu tutulmanın da etkileri sene sonuna dek çok güçlü hissedilecek" dedi.

Mine Ölmez, Tutulma esnasında Merkür/Neptün uyumsuzluğunun devam etmesi sular ve denizlerle ilgili olumsuz gündemler olabileceğini, deniz kirliliği, seller, baskınlar ya da deniz kazalarını düşündürüyor. Mars/Plüton sert etkileşimi ise ufak çaplı sarsıntılar ve yanardağ hareketlenmelerini tetikleyebilir. Ülkemiz için konu yine gizli düşmanlıklar ve perde arkası oyunlar olmaya devam edecek. Doğruların ve yalanların birbirine karıştığı bu süreçte uyanık olmak, bol bol okumak ve konuların üzerinden tekrar tekrar gitmek önemli. Yalan beyana dikkat, dolandırıcılara da tedbirli olmamız önemli.

Sağlık konusu yine önemli bir gündem. İkizler burcu üst ciğerleri de temsil ettiğinden üst solunum yolları enfeksiyonları artış gösterebilir, pandemi sürecini zorlayacak tedbirsizliklerden uzak durmalıyız. Gökyüzü kendimizi korumaya devam etmek zorunda olduğumuza işaret ediyor.

Biraz daha enerjimiz yerine geliyor. Kalbe kan pompalanıyor adeta. Mars Aslan burcuna yerleşirken artık daha cesur, aktif ve atak bir sürecin başlıyor olduğundan bahsedebiliriz ancak Saturün Uranüs karesi agresif enerjileri de tetikleyeceğinden isyankarlık, kavgacılık ve düzen bozmaya yönelik ani atakları tavsiye etmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Mine Ölmez güneş tutulmasının burçlara etkilerini açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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