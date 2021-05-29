Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında?
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Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında?

Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında?
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Türk ses sanatçılarından Mine Koşan son günlerde ası sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk ses sanatçılarından Mine Koşan son günlerde ası sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Hayatı merak edilen sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Mine Koşan, asıl adı Armina Koşaryan olan sanatçı 17 Aralık 1958 yılında Kahire'de dünyaya gelmiştir. Müzik hayatına küçük yaşlarda ( 7yaşında) başlamıştır.

Müzik eğitimini, Aksaray Türk Musiki Cemiyeti'nde almıştır.

İlk çalışmalarından biri "Ezo Gelin" adlı Türk filminde dublaj türkü söylemek olmuştur.

13 yaşında ünü yayılmaya başlamıştır. Vedat Yıldırımbora besteci olan "Yağmur" adlı şrkıyla tanınmaya başladı.

"Dert bende" şarkısıyla da zirveye ulaşmıştır.

18 yaşında "kara Vicdanlı" adlı şarkısıyla ününe ün katmaya devam etmiştir.

Rol aldığı diziler

  • 2002-Reyting Hamdi

Rol aldığı filmler

  • 1973-Dikiz Aynası
  • 1971-Kadifeden Kesesi
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