MindGeek hangi ülkenin, hangi alanda faaliyet gösteriyor? Manwin Mindgeek ceosu kim, sahibi kim?
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MindGeek hangi ülkenin, hangi alanda faaliyet gösteriyor? Manwin Mindgeek ceosu kim, sahibi kim?

18.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:47
MindGeek hangi ülkenin, hangi alanda faaliyet gösteriyor? Manwin Mindgeek ceosu kim, sahibi kim?

Özel bir şirket olan MindGeek gündeme gelen konulardan biri oldu. Bunun üzerine MindGeek hangi ülkenin, hangi alanda faaliyet gösteriyor? Mindgeek ceosu kim, sahibi kim? sorularının cevapları merak edildi.

Gündeme Financial Times'ın açıklamaları sonrası gelen MindGeek hakkında merak edilenleri sizleri için derledik.

MINDGEEK HANGİ ÜLKENİN?

MindGeek Haziran 2004'te kuruldu. Kurucu ismi José Ramón Toral'dir. Kanada'da kurulan MindGeek'in genel merkezi Lüksemburg'ta yer alıyor. CEO'ları arasında David Marmorstein Tassillo, Feras Antoon isimleri yer aldı.

MindGeek içerik dağıtımında, medya akışında ve çevrimiçi reklamcılıkta hizmet veren bir bilişim şirketidir. Şirketin merkeziLüksemburg'tadır. Lüksemburg ve Dublin, Hamburg, Londra, Los Angeles, Miami, Montreal, ve Lefkoşa'da ofisleri bulunmaktadır.

MINDGEEK KAZANCI NE KADAR?

Financial Times Lüksemburg'da kurulmuş gibi gözüken şirketin gelirlerini de mercek altına aldı. Financial Times, şirketin 2018 yılında 460 milyon dolar gelir elde ettiğini ve günde 115 milyondan fazla insanın internet sitelerini ziyaret ettiğini yazdı.

İncelemesini derinleştiren Financial Times, "MindGeek'in sitesine her gün 15 terabytelık içerik yükleniyor. Bu da şu an Netflix'tte izlenebilecek dizi ve film içeriğinin yarısına denk geliyor" yorumunu da ekledi. MindGeek'in gizemli olmasından ve insan ticareti ve istismar gibi suçlamalarla hiç uğraşmamasına tepki gösterildiğini aktaran Financial Times, şirketin arkasında birçok yatırımcı olduğunu da vurguladı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:48:08. #1.14#
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