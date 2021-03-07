MİLYONLUK OTOMOBİLİYLE ANİDEN GAZA BASINCA REFÜJE ÇIKTI

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MALTEPE'de bir oto yıkamacıdan çıkan sürücü, milyonluk otomobiliyle kaza yaptı.

MALTEPE'de bir oto yıkamacıdan çıkan sürücü, milyonluk otomobiliyle kaza yaptı. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Maltepe'de bir oto yıkamacı önünde meydana geldi. Yıkamacıdan çıkan lüks otomobilin sürücüsü aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı