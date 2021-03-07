MİLYONLUK OTOMOBİLİYLE ANİDEN GAZA BASINCA REFÜJE ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MİLYONLUK OTOMOBİLİYLE ANİDEN GAZA BASINCA REFÜJE ÇIKTI

07.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:56

MALTEPE'de bir oto yıkamacıdan çıkan sürücü, milyonluk otomobiliyle kaza yaptı.

MALTEPE'de bir oto yıkamacıdan çıkan sürücü, milyonluk otomobiliyle kaza yaptı. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Maltepe'de bir oto yıkamacı önünde meydana geldi. Yıkamacıdan çıkan lüks otomobilin sürücüsü aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

MİLYONLUK OTOMOBİLİYLE ANİDEN GAZA BASINCA REFÜJE ÇIKTI
MİLYONLUK OTOMOBİLİYLE ANİDEN GAZA BASINCA REFÜJE ÇIKTI
MİLYONLUK OTOMOBİLİYLE ANİDEN GAZA BASINCA REFÜJE ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MİLYONLUK OTOMOBİLİYLE ANİDEN GAZA BASINCA REFÜJE ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 10:57:00. #1.14#
title