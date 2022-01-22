Milyoner'de Batı güzellemesi yapan yarışmacıyı şaşırtan soru! Şıklar açıldıkça yüz ifadesi değişti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e Almanya'dan katılan Hamide Tanır isimli yarışmacıya 1980'lere kadar yetim ve fakir çocukların açık artırmayla satıldığı ülke soruldu. Soruya cevap veremeyince yarışmadan çekilme kararı alan Tanır, şıklardaki ülkeler için "Ama bunlar Avrupa ülkesi. Şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı tamam diyecektim." ifadelerini kullandı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne Hamide Tanır isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmaya Almanya'dan katılan ve programda batı güzellemesi yapan yarışmacı, 8. soruya cevap veremeyince çekilme kararı aldı.

"HANGİ ÜLKEDE YETİM VE FAKİR ÇOCUKLAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI?"

Tanır'ın elendiğini soruda ise"1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" ifadeleri yer aldı. Şıklarda Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer aldı.

"AMA BUNLAR AVRUPA ÜLKESİ"

Verilen şıklarda bulunan ülkelere şaşıran Tanır, "Ama bunlar Avrupa ülkesi. Bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı tamam diyecektim." dedi. Yarışmacının bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

CEVABI ÖĞRENİNCE ŞOK OLDU

Bir dönem İsviçre'ye gittiğini ve oranın çok güzel bir ülke olduğunu anlatan yarışmacı, sorunun cevabının İsviçre çıkmasıyla kısa süreli şok yaşadı.

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