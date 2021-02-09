Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum CHP'yi sert şekilde eleştirip istifa eden Muharrem İnce'den geldi. İnce, "2011'de yerli uçağımız göklerde afişlerindeki uçağı hala göklerde göremesek de hedefin uzaya doğru çevrilmiş olmasında da bir gelişme, ilerleme var" dedi.