Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lise ve üniversite yıllarında, öğrenci kollarında aktif görev aldığı Milli Türk Talebe Birliği resmi Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

MTTB'den yapılan paylaşımda Kurtlar Vadisi dizisindeki bir karakter olan Süleyman Çakır'a yer verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"İstanbul'un önceki dönem sefiri, Süleyman Çakır'ın aramızdan ayrılışının 15. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

MTTB'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİ

Milli Türk Talebe Birliği, 1960 ve 1970'li yıllarda Türkiye'nin siyasi hayatında önemli yer tutan bir geçlik örgütlenmesi olmuştu. Tarihin sayfalarında yer alan MTTB'yi halen kurumsal olarak değil ama siyasetin pratik felsefesi açısından güncel tutan olgu ise bu teşkilat içinde gençlik yıllarında yer almış bazı siyasetçilerin bugün Türkiye'de iktidarda önemli konumda olmalarıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lise ve üniversite yıllarında MTTB öğrenci kollarında aktif görev almıştı. MTTB'de yönetim pozisyonunda gençlik yıllarında görev yapan isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç, Numan Kurtulmuş'u saymak mümkün. Bu isimler, 1970'li yıllarda MTTB'de görev yapmıştı.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış bir karakter. Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmişti. Süleyman Çakır'ın ölümünden sonra gazeteye ilan verilmiş, gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.