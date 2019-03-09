Milli Sinemanın Öncüsü Yücel Çakmaklı" Paneli

"Milli Sinemanın Öncüsü Yücel Çakmaklı" başlıklı panelde, 10 yıl önce vefat eden ünlü yönetmenin hayatı ve filmleri ele alındı.

Türk Edebiyatı Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlediği panel, vakfın Sultanahmet'teki merkez binasında gerçekleştirildi.

Toplantıyı yöneten yazar Abdurrahman Şen, Yücel Çakmaklı'nın vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak, Çakmaklı'nın alanında öncü bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Çakmaklı'yı ilk kez 1977 yılında bir TV dizisi çalışması esnasında kişisel olarak tanıdığını belirten Şen, "İlk görüşmemizde sanki yıllardan beri Yücel Abi beni, ben de onu tanıyormuşum gibi samimiydi. İşin içindeymişim gibi davranan bir samimiyet söz konusuydu." diye konuştu.

Yazar İhsan Kabil, Yücel Çakmaklı'nın hayatını, tecrübelerini ve sinemaya bakışını anlattı.

Türkiye'nin toplumsal olarak çalkantılı dönemlerden geçtiği yıllarda sinemada da bir yol ayrımı olduğunu, Çakmaklı'nın toplumun faydasına güzel işlere imza attığını ifade eden Kabil, "Yücel Çakmaklı'nın teşkilatçı bir yanı da vardı, biraz daha kurumsallaşmaya gitmek istiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcı, yönetmen ve senarist Yücel Çakmaklı'nın örnek bir kişilik olduğunu vurgulayan Kabil, "Mustakim olarak yoluna devam eden, ilkelerinden taviz vermeyen bir çizgisi vardı. Bunu yaparken de çok uç noktalara gitmeyen, hep halkın algısıyla beraber hareket eden bilgece bir tavır içindeydi." şeklinde konuştu.

"Yücel Abi dostluğunu hiç eksiltmedi"

Yönetmen Mesut Uçakan, pek çok yönden güzel bir kişiliğe sahip olan Çakmaklı'nın enerjik bir yapısı olduğunu söyledi.

"En takdir ettiğim yanı da şuydu, kimsenin aleyhinde konuşmazdı, kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı." diyen Uçakan, kendisinin bu şekilde davranamadığı için çok dost kaybettiğini ifade etti.

Milli sinemayla ilgili yazılar yazdığı gençlik yıllarında Yücel Çakmaklı'ya eleştiriler getirdiğini hatırlatan Uçakan, "İyi niyetli bir eleştiriydi ama sanatçı eleştiriden pek hoşlanmaz. Fakat Yücel Abi hiç yüzümüze vurmadı, hiç sözünü etmedi, dostluğunu hiç eksiltmedi, sürdürdü. Kendi çevresinde de böyleydi." diye konuştu.

Uçakan, "Milli Sinema" kavramının farklı mecralara çekildiğini, kimliksiz bir hale geldiğini belirterek, bu nedenle üretilen bütün kavramları reddettiğini, üretilen filmlerin kalitesine önem vermeye başladığını anlattı.

Toplantıya katılan Yücel Çakmaklı'nın kardeşi Ünsal Çakmaklı'nın da ağabeyi hakkında konuştuğu toplantı, Türk Edebiyatı Vakfı Müdürü Özcan Ünlü'nün katılımcılara hediye vermesiyle sona erdi.

Yücel Çakmaklı kimdir?

Türk sinemasında "milli ve manevi değerleri sinemaya aktarma" çabasıyla öne çıkan isimlerden biri olan yapımcı, yönetmen ve senarist Yücel Çakmaklı, 23 Ağustos 2009'da vefat etti.

"Birleşen Yollar", "Kızım Ayşe", "Küçük Ağa" ve "Bişr-i Hafi-Bir Zamanlar Sarhoştu" filmlerinin senaryosuna imza atan, ayrıca 1972-2005 yılları arasında çok sayıda filmi yöneten Çakmaklı, "Mümin ile Kafir", "Gençlik Köprüsü", "Sınıfta Şenlik Var", "Diriliş", "Garip Kuş", "Kızım Ayşe", "Memleketim" ve "Birleşen Yollar" filmlerinin de yapımcılığını üstlendi.

Çakmaklı, 10 Temmuz 2008'de TBMM tarafından verilen Devlet Üstün Hizmet Madalyasına layık görülürken aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinemada 50 yıllık hizmeti dolayısıyla kendisine Emek Ödülü verdi.

Kaynak: AA