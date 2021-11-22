Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuştu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuştu.