Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kürsüye çıkması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ATO Congresium'da düzenlenen "Milli Siber Güvenlik Zirvesi Açılış Töreni"nde konuştu.

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

Türk boğazları yerli ve milli yazılımla yönetilecek

 Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

Libya'da yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı kurtarıldı

AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title