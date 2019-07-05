Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin

Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Ufuk Şahin

- Törenden görüntüler Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin'in konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve...

- Törenden görüntüler
Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin'in konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Dönem birincisi Tank Kurmay Binbaşı Ufuk Şahin, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA
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