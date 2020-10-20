Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali
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Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali

20.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:19

'Nasıl başladı? / Nasıl bitti?' akımına katılan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde geri dönüşleri teşvik etmek ve bu yolla artan nüfusa hizmet vermek için Suriye'ye yapılan şehir hastanesinin son halini paylaştı.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde, dönüşleri teşvik etmek için uygulanan iyileştirme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" notu ile 'Azez Vatan Hastanesi'ne ait görüntüleri yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye inşa edilen hastanenin son halini paylaştı

HASTANENİN ESKİ HALİ İÇLER ACISIYDI

Paylaşımda, şehir hastenesine dönüştürülen alanın 2016 yılındaki görüntüsü ile yenilenmiş görüntüsü yer aldı. Hastanenin son halini paylaşan Bakanlık, elde edilen başarıyı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Azez Vatan Hastanesi, 186 yataklı olarak inşa edilmiş, 8 Ocak 2020'de hizmete açılmıştır. Hastanede toplam 306 personel aktif olarak çalışmaktadır. Hastanede, Acil Sağlık Hizmetleri esnasında kullanılmak üzere ise 2 adet ambulans bulundurulmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye inşa edilen hastanenin son halini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'ye inşa edilen hastanenin son halini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali

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Haber Yorumları (6)
TURK: çöpü karıştıran küçücük bi türk çocuğuna döner ısmarladı birisi çocuk gururundan almadı geri çevirdi. devlet devlet olsa önce kendi evladına yardım eder. ölürüm de arap bedeviye bir yudum su vermem
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TURK: BİZİM MİLLETİN EN BUYUK FANTAZİSİ ARAPLARA YARDIM ETMEKTİR. AMAN ONLARA BİŞEY OLMASIN
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A HABER: Suriyeli vatandaslarimiza hayirli olsun...ulkenize yaptigimiz yatirimi biz ceza vergi zam yoluyla turklerden aliyoruz nasilsa yola dewam.
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