Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali

'Nasıl başladı? / Nasıl bitti?' akımına katılan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde geri dönüşleri teşvik etmek ve bu yolla artan nüfusa hizmet vermek için Suriye'ye yapılan şehir hastanesinin son halini paylaştı.

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde, dönüşleri teşvik etmek için uygulanan iyileştirme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" notu ile 'Azez Vatan Hastanesi'ne ait görüntüleri yayınladı.

HASTANENİN ESKİ HALİ İÇLER ACISIYDI

Paylaşımda, şehir hastenesine dönüştürülen alanın 2016 yılındaki görüntüsü ile yenilenmiş görüntüsü yer aldı. Hastanenin son halini paylaşan Bakanlık, elde edilen başarıyı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Azez Vatan Hastanesi, 186 yataklı olarak inşa edilmiş, 8 Ocak 2020'de hizmete açılmıştır. Hastanede toplam 306 personel aktif olarak çalışmaktadır. Hastanede, Acil Sağlık Hizmetleri esnasında kullanılmak üzere ise 2 adet ambulans bulundurulmaktadır.