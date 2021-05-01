Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, askerlerin terör örgütüne ait sığınaklara girdiği anlara yer verildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, askerlerimizin PKK'ya ait sığınaklara girdiği görüntüleri paylaştı.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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