Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız

28.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:21

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" mesajı verildi.

Dün sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan arasında başlayan çatışmalar kısa sürede savaşa dönüştü. Çatışmada onlarca insan ölürken yüzlerce insan yaralandı. Gözler çatışma bölgesine çevrilmişken Milli Savunma Bakanlığı paylaştığı bir video ile kardeş ülkenin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

"CAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bakanlığın Twitter hesabından Azerin'in seslendirdiği 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü eşliğinde paylaşılan videoya "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" notu düşüldü. Video kısa sürede çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız
Haber Yorumları (5)
TUGRA: aslan parçaları
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KAYSERİLİ: Allah askina KIM BIZDEN KORKACAK yaaaaaa
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TÜRKIYEM SANA ÖLÜRÜM: ASLANLARIM, TÜRKIYENIN GURURU MEHMETCIKLERIMIZ! AYAGINIZA TAS DEGMESIN KUZULAR. KARDESLERIMIZE DESTEKLER FEDA OLUN. TÜRKIYEYI SEVEN TÜRKIYENIN KARDESIDIR CANIDIR.
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