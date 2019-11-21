Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

21.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:01

ABD'nin peş peşe tehditleri sonrası Türkiye'den S-400 konusunda çok net bir mesaj geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK personelinin eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından planlanan faaliyet çerçevesinde, S-400 hava savunma sistemlerinin çalışacağını söyledi.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Bakan Akar, 53.8 milyar değerindeki Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vekillerin sorularını yanıtladı.

S-400'lerle ilgili konuşan Bakan Akar, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın. S-400'de dost düşman tanıma sistemi olacak ve bir sorun yaşanmayacak. S-400'lerin birinci filo 2 batarya intikal etti. Şu anda TSK personelinin eğitimi ve kurulum aşaması gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

"5 ADET F-35 FİİLEN BİZE TESLİM EDİLDİ"

Akar ayrıca, "5 adet F-35 fiilen bize teslim edildi. Biri garajda bekliyor." dedi.