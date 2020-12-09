Milli futbolculardan Başakşehir'e destek
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Milli futbolculardan Başakşehir'e destek

09.12.2020 08:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:11
Milli futbolculardan Başakşehir'e destek

Avrupa'da forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, Paris Saint Germain müsabakasında dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yarımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı yayınladı.

Avrupa'da forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, Paris Saint Germain müsabakasında dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yarımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı yayınladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda oynadığı Paris Saint Germain müsabakasında maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Yaşanan olayın ardından müsabaka askıya alınırken, milli futbolcular da sosyal medyadan Pierre Webo'ya destek mesajları gönderdi. Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı 'No To Racism' notu ile paylaşım yaparken, Mehmet Zeki Çelik ise saygı anlamına gelen 'Respect' kelimesi ile Başakşehir'e destek oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ise 'Webo. No To Racism' diyerek desteğini dile getirirken, bir diğer milli oyuncu Cengiz Ünder de 'No To Racism' ifadelerine yer verdi. Juventus'ta forma giyen Merih Demiral da 'No To Racism. Respect' açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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