Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Ziyaretleri

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Sarı, beraberinde Maarif Müfettişi Süleyman Akın ile Kızıltepe ilçesine bağlı Dicle İlkokulu, Dicle Ortaokulu, Sülayman Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk İlkokulu, Minikeller Anaokulu, Koçhisar İmam Hatip Ortaokulu, Anafartalar İlkokulu ve Anafartalar Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelen Sarı, talep ve önerileri dinledi.

Sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler veren Sarı, "4 Başlık 7 Adım Projesi" kapsamında öğretmenleri "Misafirimiz Öğretmenimiz" etkinliği ile öğrencileri de "Mardin'de Bir Gün" etkinliği kapsamında kentte misafir edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA