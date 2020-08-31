Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz gün öğretmen maaşlarının bütçeye getirdiği yükle ilgili söylediği ve tepki çeken sözlerinin tekrar sorulması üzerine "Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık" dedi.

Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlenen okuldan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selçuk, geçtiğimiz gün öğretmen maaşlarıyla ilgili söylediği "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir" sözlerinin sorulması üzerine "Ziya Öğretmen olarak benim bir öğretmen kimliğimleöğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında bir hedefim olamaz. Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık" ifadelerini kullandı.

"NİYETİM ÇOK AÇIK, CÜMLELERİM ÇOK AÇIK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'da iki farklı gazeteci "Öğretmenlerin maaşının yük olduğu şeklinde algılanan bir açıklamanız olmuştu, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?", "Bu çağrınızın aslında öğretmenlere değil de hükümete yönelik olduğu da konuşuluyordu." sorularını yöneltti. Bakan Selçuk da "Ziya Öğretmen olarak benim bir öğretmen kimliğimleöğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında bir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz, başka da bir derdimiz yok" diyerek cevap verdi.

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Bakan'ın tepki çeken sözleri şu şekildeydi "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre; personel maaşına göre... Bu tüm okullar için böyledir. Yani asıl yük kira varsa kirada ve öğretmen maaşındadır. Geri kalan yük vergi yüküdür ve elektrik su parasıdır. Eğer vergi yükü devam ederse, eğer maaş devam ederse büyük ihtimal bizim masraflarımızda büyük bir azalma olmaz."