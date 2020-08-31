Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz gün öğretmen maaşlarının bütçeye getirdiği yükle ilgili söylediği ve tepki çeken sözlerinin tekrar sorulması üzerine "Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık" dedi.

31.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:19

Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlenen okuldan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selçuk, geçtiğimiz gün öğretmen maaşlarıyla ilgili söylediği "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir" sözlerinin sorulması üzerine "Ziya Öğretmen olarak benim bir öğretmen kimliğimleöğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında bir hedefim olamaz. Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık" ifadelerini kullandı.

"NİYETİM ÇOK AÇIK, CÜMLELERİM ÇOK AÇIK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'da iki farklı gazeteci "Öğretmenlerin maaşının yük olduğu şeklinde algılanan bir açıklamanız olmuştu, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?", "Bu çağrınızın aslında öğretmenlere değil de hükümete yönelik olduğu da konuşuluyordu." sorularını yöneltti. Bakan Selçuk da "Ziya Öğretmen olarak benim bir öğretmen kimliğimleöğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında bir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz, başka da bir derdimiz yok" diyerek cevap verdi.

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Bakan'ın tepki çeken sözleri şu şekildeydi "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre; personel maaşına göre... Bu tüm okullar için böyledir. Yani asıl yük kira varsa kirada ve öğretmen maaşındadır. Geri kalan yük vergi yüküdür ve elektrik su parasıdır. Eğer vergi yükü devam ederse, eğer maaş devam ederse büyük ihtimal bizim masraflarımızda büyük bir azalma olmaz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Haber Yorumları (66)
NURİ ÖZCAN: Öğretmenlerin maaşı ders saatine bağlansın verimlilikte artar zaten görevlerini iyi yapsaydılar bizim özel okularınkapılarında ne işimiz vardı
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MECZUP: yorumları izliyorum devlet memurları maaş konusunda ağız dalaşına girmiş seninki çok benimki az sen az çalıştın ben çok çalıştım ooh yayılmışlar ali babanın çiftliğine ne ala memleket dün gece bunlara maaş yetiştirmek için yine vatandaşın cebine yol yaptılar otolarda ötv yükseldi dünyada vergi israf tembellik olimpiyatları olsa kesin birinci oluruz devlet memurları milletin parasıyla lüks otomobillere biniyor vatandaş mütavazi bir otomobil almak istediğinde fahiş miktarda vergiyi giydiriyorlar
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ADAYA CEVAP: PANDEMİ DIŞINDA NEREDE SENENİN YARISI TATİL. AKŞAMA KADAR KENDİ ANA-BABASININ EVDEN UZAK OLSUN DEYİP BAŞIM RAHAT ETSİN DÜŞÜNCESİYLE, ADAM GİBİ EDEP TERBİYE VERİLMEMİŞ, AİLEDE ALINMASI GEREKEN TEMEL EĞİTİMLERİ ALAMAMIŞ BİR SÜRÜ ÇOCUKLA UĞRAŞMAKTAN KENDİ ÇOCUKLARINA VAKİT AYIRAMAYAN, ONLARA ANNELİK BABALIK YAPAMAYAN BİR MESLEK GRUBUDUR ÖĞRETMENLER. BIRAKIN DA BARİ SÖMESTR TATİLİNDE VE 2 AYLIK YAZ TATİLLERİNDE (TOPLAM 2, 5 AY YAPAR) ÇOCUKLARIYLA İLGİLENİP AİLE OLMANIN NE OLDUĞUNU HATIRLASINLAR.
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