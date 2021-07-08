Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin bisiklete binmeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bir öğrencinin konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklete bindi.