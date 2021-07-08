Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin bisiklete binmeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bir öğrencinin konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklete bindi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin bisiklete binmeleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Bir öğrencinin konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklete bindi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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