Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklet sürdü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin bisiklete binmeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bir öğrencinin konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklete bindi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekilerin bisiklete binmeleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Bir öğrencinin konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Eymir Gölü'nde öğrencilerle bisiklete bindi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay