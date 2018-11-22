Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Rutini Götürerek, Mevcudu Götürerek Yol Alamayız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı. (5 SON)

"Gençler olarak, hiçbir zaman mezun olmayın, asla mezun olmayın. Mezun oldum dediğiniz anda bittiğiniz gündür"

"Hepinizden beklentimiz çok yüksek. Duymuşsunuzdur belki, benden de beklenti yüksek ya."

"Bizim gerçekten bir şey yapmamız lazım. Rutini götürerek, mevcudu götürerek yol alamayız"