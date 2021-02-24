Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı (2)
24.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:07
Arifegazili İlkokulu binasının dış/genel planı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okula gelmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fotoğraf çektirmesi ÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazi ilkokulu nda öğretmenlere aşı uygulamasına katıldı.
Arifegazili İlkokulu binasının dış/genel planı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okula gelmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fotoğraf çektirmesi ÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazi ilkokulu nda öğretmenlere aşı uygulamasına katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız