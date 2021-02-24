Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı (2)
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı (2)

24.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:07

Arifegazili İlkokulu binasının dış/genel planı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okula gelmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fotoğraf çektirmesi ÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazi ilkokulu nda öğretmenlere aşı uygulamasına katıldı.

Arifegazili İlkokulu binasının dış/genel planı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okula gelmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fotoğraf çektirmesi ÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazi ilkokulu nda öğretmenlere aşı uygulamasına katıldı. (2)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı (2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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