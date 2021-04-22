Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, AK Parti İl Başkanlığına gelişi ve karşılanması Partililerle selamlaşma AK Parti Mardin İl Başkanlığı ziyaretinden detaylar MARDİN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temasları kapsamında geldiği Mardin'de, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, AK Parti İl Başkanlığına gelişi ve karşılanması

Partililerle selamlaşma

AK Parti Mardin İl Başkanlığı ziyaretinden detaylar MARDİN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temasları kapsamında geldiği Mardin'de, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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