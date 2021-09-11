Milli Eğitim Bakanı Özer, Bakan Yardımcısı Bilgili'nin annesinin cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin vefat eden annesi Emine Bilgili'nin cenaze törenine katıldı.

Dün Adana'nın Kozan ilçesindeki evinde 86 yaşında hayatını kaybeden Emine Bilgili için Hoşkadem Camisi'nde tören düzenlendi.

Bakan Özer, törene katılarak aileye başsağlığında bulundu.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından Bilgili'nin cenazesi Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Bilgili'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da katıldı.