Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okulların ilk haftasında 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi. Okullarda başlayan PCR testi uygulamasına da değinen Bakan, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin merak edilen soruları TRT Haber'de yanıtladı. Bakan Özer, okullarda alınan tedbirlerden, kaç sınıfın karantinada olduğuna, okullarda uygulanacak olan PCR test uygulamasına kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"ÖĞRENCİLERE NE AŞI NE TEST ZORUNLULUĞU VAR"

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda rastgele çocuklara PCR test yapılacağını söylemesi, velilerin tepkisini çekmişti. Bu gelişme sonrasında Koca, velilerin rızası olmadan çocuklara test yapılmacağını açıklamıştı. Bu konunun hatırlatıldığı Bakan Özer, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTADA 198 SINIFTA EĞİTİME ARA VERİLDİ"

"Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin." diyen Özer, "Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok." şeklinde konuştu.

"EN AZ BİR DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORAN YÜZDE 91"

Bakan, öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin ise şunları söyledi: "Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var - Haberler
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