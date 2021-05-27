Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Beyoğlu'nda yapılacak güzel sanatlar lisesi alanında inceleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yapımı için protokol imzalanan Beyoğlu'ndaki Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yapımı için protokol imzalanan Beyoğlu'ndaki Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı arasında Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nde geleceğin nitelikli sanatçılarını yetiştirmek amacıyla 25 Mayıs'ta protokol imzalandı.

İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Fatih Çıtlak katıldı.

Tören öncesinde ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, okulun inşa edileceği alanında imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar içinde güzel sanatlar liselerine ayrı bir önem verdiklerini, 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında kurumsal iş birliği anlayış ile hareket edildiğini belirtti.

Özer, güzel sanatlar liselerini güçlendirme sürecini İstanbul'dan başlattıklarını kaydederek, "Bu amaçla öncelikle İstanbul'daki tüm güzel sanatlar liselerimizi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Ziyaretimizde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dile getirdikleri eksiklikleri yerinde inceleme imkanı bulduk. Ayrıca hemen gerekli kaynakları okullarımıza aktardık. Bunun yanında çok güçlü kurumsal iş birliği anlayışıyla yeni okullar açmaya dönük çalışmalarımız da devam ediyor. Sanat eğitimi öğrencilerin fiziksel, bilişsel, sosyo duygusal gelişimini bir bütün olarak destekler." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nde Türk musikisi eğitimiyle geleceğin sanatçıları yetişeceğine dikkati çeken Özer, dezavantajlı çocukların sanat eğitimine katkı sunulacağını belirtti.

Protokol ile okulun müzik sınıflarının amacına uygun şekilde donatılmasının sağlanmasına destek olunacak. Alan öğrencilerinin atölye çalışmaları yapmalarına imkan sağlanacak. Okul yönetici ve öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilecek.

Protokolle, alan eğitim materyallerinin hazırlanması ve mezun öğrencilerin istihdamına destek sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici