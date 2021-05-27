Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Beyoğlu'nda yapılacak güzel sanatlar lisesi alanında inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Beyoğlu'nda yapılacak güzel sanatlar lisesi alanında inceleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Beyoğlu'nda yapılacak güzel sanatlar lisesi alanında inceleme
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yapımı için protokol imzalanan Beyoğlu'ndaki Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yapımı için protokol imzalanan Beyoğlu'ndaki Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı arasında Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nde geleceğin nitelikli sanatçılarını yetiştirmek amacıyla 25 Mayıs'ta protokol imzalandı.

İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Fatih Çıtlak katıldı.

Tören öncesinde ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, okulun inşa edileceği alanında imzalanan protokol çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar içinde güzel sanatlar liselerine ayrı bir önem verdiklerini, 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında kurumsal iş birliği anlayış ile hareket edildiğini belirtti.

Özer, güzel sanatlar liselerini güçlendirme sürecini İstanbul'dan başlattıklarını kaydederek, "Bu amaçla öncelikle İstanbul'daki tüm güzel sanatlar liselerimizi arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Ziyaretimizde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin dile getirdikleri eksiklikleri yerinde inceleme imkanı bulduk. Ayrıca hemen gerekli kaynakları okullarımıza aktardık. Bunun yanında çok güçlü kurumsal iş birliği anlayışıyla yeni okullar açmaya dönük çalışmalarımız da devam ediyor. Sanat eğitimi öğrencilerin fiziksel, bilişsel, sosyo duygusal gelişimini bir bütün olarak destekler." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nde Türk musikisi eğitimiyle geleceğin sanatçıları yetişeceğine dikkati çeken Özer, dezavantajlı çocukların sanat eğitimine katkı sunulacağını belirtti.

Protokol ile okulun müzik sınıflarının amacına uygun şekilde donatılmasının sağlanmasına destek olunacak. Alan öğrencilerinin atölye çalışmaları yapmalarına imkan sağlanacak. Okul yönetici ve öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilecek.

Protokolle, alan eğitim materyallerinin hazırlanması ve mezun öğrencilerin istihdamına destek sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü
İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü
Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi
Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca dükkanın içine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Adnan Menderes İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Oğuzhan Koç Demet Evgar Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'den Beyoğlu'nda yapılacak güzel sanatlar lisesi alanında inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:49:40. #1.15#

title