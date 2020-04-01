"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van ve Hakkari'den destek verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Van ve Hakkari'den destek verildi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da kampanyaya 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Belediye olarak salgının ilk anından itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Tanış, "Bugünlerde birlik ve beraberlik ruhuna daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İmkanı olan herkesin kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Bu zorlu süreç elbet geride kalacak ancak her zaman olduğu gibi bu dönemde de milletimizin fedakarlığı ve dayanışması hafızalarda kalacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA